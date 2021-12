Scamacca vale mezzo Vlahovic, Raspadori un quarto. Occhio a Berardi last-minute

I neroverdi compilano il listino prezzi

La Nazione di oggi si interroga sul prezzo finale di Dusan Vlahovic. Questa sarà la chiave del mercato della Fiorentina, perché per Scamacca servono 40 milioni, ovvero la metà del potenziale introito. Meno oneroso Raspadori, che ne richiede una ventina impegnabili anche in un prestito con riscatto obbligatorio. E Berardi? Con Ikoné sotto mano e pronto ad arrivare già all'inizio di gennaio in ogni caso per ampliare il reparto, se ne riparlerà al massimo a fine gennaio, 30 milioni cash per convincere il Sassuolo. Che però ne chiede 35...