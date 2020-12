Maleh, Fiorentina in procinto di regalarsi il talentino del Venezia. I dettagli

Niente rinnovo con il Venezia per Youssef Maleh (SCHEDA): le trattative, scrive la Gazzetta dello Sport, si sono concluse con un nulla di fatto e il giocatore lascerà quasi sicuramente la Laguna entro la fine del mercato di gennaio. La Fiorentina, come vi abbiamo anticipato nel giorno di Santo Stefano (leggi qui), lavora con l’agenzia del giocatore, la stessa che gestisce Castrovilli e Kouamé, e Commisso si è piazzato in pole position per questo ragazzo, già nel giro dell’Under 21 di Mister Nicolato. Si può chiudere sulla base di un quadriennale.

