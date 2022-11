Malagò al telefono: “I presidenti di Serie A sono delinquenti. Lotito il capo”

I presidenti dei club di Serie A sono definiti da Malagò "delinquenti veri". Preziosi, ex presidente del Genoa, "un vero pregiudicato", mentre Lotito: il capo. "E i nostri amici, Juventus e Roma, sono colpevoli quanto lui. Perché alla fine o per un motivo o per un altro, hanno rinunciato a lottare o lo hanno assecondato e sono diventati complici delle sue avventure...". Malagò e Zappia parlano, tra l'altro, di una vecchia indagine del 2014, su una precedente asta dei diritti tv, con conseguente maxi multa dell'Antitrust a Mediaset, Infront, Sky e Lega per intesa lesiva della concorrenza. Da qui la frase, a proposito della Lega: "Se non fosse un'organizzazione di diritto privato li arrestavano tutti perché li avevano trovati colpevoli di corruzione sei anni fa... E invece con i soldi ci fanno il cazzo che vogliono: se li vogliono regalare tra di loro, portarli in Svizzera...".