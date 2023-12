Mai senza Arthur: la Fiorentina, per vincere, ha bisogno di lui

Mai senza Arthur. Per Vincenzo Italiano il brasiliano è il pilastro su cui basare gioco e geometrie, un irrinunciabile a cui affidarsi per avere ordine, equilibrio e ampio respiro

Mai senza Arthur. Per Vincenzo Italiano il brasiliano è il pilastro su cui basare gioco e geometrie, un irrinunciabile a cui affidarsi per avere ordine, equilibrio e ampio respiro. E anche oggi contro il Torino il copione sarà lo stesso. La manovra della Fiorentina, dall’inizio della stagione, passa sempre dai piedi del brasiliano e i numeri lo confermano: utilizzato in campionato 17 volte su 17, ha toccato quasi novecento palloni con una percentuale di passaggi riusciti superiore al 90%. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.