Mai dare sfogo alla Fiorentina: pressing e attacco continuo. Ecco il risultato

Detto ciò, ne viene fuori una ripresa in fotocopia il cui il pallone e quindi il pallino ce l’hanno sempre Biraghi e compagni senza che gli ospiti riescano a cambiare in qualche maniera il corso di una gara sempre uguale

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla prestazione della Fiorentina. La Sampdoria non ha cambiato, è rimasta sempre la stessa. Quel 3-5-2 passivo che ha lasciato spago alla manovra viola. La squadra di Italiano è abituata ad attaccare continuamente, senza sosta, indipendentemente dal risultato. E se poi l'opposizione è pari a zero, questo è il normale risultato, frutto del gioco della squadra di Firenze. Detto ciò, ne viene fuori una ripresa in fotocopia il cui il pallone e quindi il pallino ce l’hanno sempre Biraghi e compagni senza che gli ospiti riescano a cambiare in qualche maniera il corso di una gara sempre uguale, sempre identica, per contenuti e modalità.