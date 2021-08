Maglie 2021/2022, la presentazione può slittare: ecco il motivo

L'appuntamento con la presentazione delle nuove maglie della Fiorentina, in origine fissato per il 5 agosto, potrebbe subire uno slittamento

Sulle pagine sportive de La Nazione si parla della presentazione delle nuove maglie da gioco della Fiorentina griffate Robe di Kappa . L'appuntamento, in origine fissato per il 5 agosto, potrebbe subire uno slittamento.

Il video pensato ad hoc per l'evento, infatti, è ancora in fase di ultimazione. Notizie più chiare a riguardo si avranno nei prossimi giorni, quando ne sapremo di più anche sulle tempistiche del ritorno in Italia del presidente Rocco Commisso.