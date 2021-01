Magic moment Chiesa, Guidi: “Già negli Allievi studiava le giocate dei campioni”

Dopo la doppietta al Milan, Federico Chiesa si è preso le prime pagine dei giornali. L’ex viola viene esaltato a 360° per la sua capacità di strappare le partite e descritto come un perfezionista capace di vivere il calcio dentro e fuori dal campo. Su La Gazzetta dello Sport l’ex tecnico della Primavera viola Federico Guidi lo descrive così: “La sua grande forza è sempre stata saper interpretare ogni situazione al massimo. Ricordo che già quando era negli Allievi passava ore a studiare le giocate dei grandi campioni per poi provare a riprodurle sul campo”. E rispetto al padre, sa interpretare meglio entrambe le fasi. In questo campionato è il più giovane giocatore italiano con almeno 5 gol realizzati e a Torino sta dimostrando di poter brillare anche in una costellazione affollata di campioni.

