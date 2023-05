Ma quale grande contro piccola. La Fiorentina se la giocherà con l’Inter

La Nazione si sofferma sulla finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. La squadra di Italiano parte sfavorita, ma con rispetto e orgoglio scenderà in campo con la giusta carica per affrontare la squadra di Inzaghi. I Viola dovranno mettere in campo tutte le caratteristiche che hanno permesso di raggiungere queste due finali. Con rispetto, ma senza paura. Di duelli, all'interno della gara, ce ne saranno tanti. Da Lautaro a Nico Gonzalez. I due ragazzi argentini pronti a decidere la gara con il loro talento. Intanto, Inzaghi e Italiano si trovano in situazioni simili. Dopo le difficoltà del campionato, si ritrovano a giocare anche una finale europea. Fondamentale per il loro futuro. Se Inzaghi è considerato lo specialista, Italiano può sfidare l'Inter con la sua spensieratezze e l'emozione della prima volta. Per parlare, infine, del pubblico. L'Olimpico si tingerà di viola per regalare ai ragazzi di Commisso qualcosa di mai visto prima.