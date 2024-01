Ma la Fiorentina cosa farà con Castrovilli? Tutte le ipotesi

Dal mancato trasferimento in Premier al nuovo infortunio, fino alla maglia numero 10 «derubata». Il 2023 di Gaetano Castrovilli non è stato di certo un anno positivo. Il centrocampista sta continuando a lavorare al Viola Park per recuperare dai problemi al ginocchio ma per il rientro serve ancora tempo, ed è questo il motivo principale che ha spinto Vincenzo Italiano a lasciarlo a Firenze rispetto a Dodo e Gonzalez, già ritenuti pronti per lavorare insieme alla squadra. Sta di fatto che la situazione legata all’ex Bari rappresenta un vero punto interrogativo. Il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno, e ci sarà da capire se la Fiorentina vorrà dargli una seconda chance o rinnovargli il contratto per non perderlo a zero anche se, dopo il nuovo infortunio, il valore è calato rispetto ai circa 14 milioni offerti in estate dal Bournemouth. Ci sono poi le valutazioni da parte di Italiano, che potrebbe reinserire il classe ‘97 in un momento della stagione dove la Fiorentina si giocherà tanto. Se il mercato non prevede grandi arrivi, il suo rientro potrebbe essere prezioso per un centrocampo che necessita di qualità. Tutte le ipotesi sono in ballo. Intanto il numero 17 continua ad allenarsi sulla colonna sonora di «Eye of the Tiger», nella speranza di arrivare ad una nuova rinascita. Lo riporta la Nazione.