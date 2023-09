Ma Kokorin? Partenza rimandata, ma Italiano riflette sul suo impiego

Il russo pareva esser tornato soltanto per un breve passaggio e invece, pur ricordando che in paesi come Arabia, Svizzera, Croazia, Repubblica Ceca, Turchia e Grecia il mercato è ancora aperto

Alla Fine Kokorin è rimasto a Firenze. Il russo pareva esser tornato soltanto per un breve passaggio e invece, pur ricordando che in paesi come Arabia, Svizzera, Croazia, Repubblica Ceca, Turchia e Grecia il mercato è ancora aperto, è rimasto qua e Italiano, se avrà spazio in lista, sarà ben felice di tenerlo in considerazione. Vedremo, perchè il tecnico della Fiorentina ha più volte sottolineato l'impegno messo dall'attaccante. E con Italiano, chi si impegna, gioca.