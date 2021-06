“Ma che fai, Ribery? Uno scivolone inammissibile alla guida”

La velocità della Lamborghini del francese ha lasciato interdetti molti utenti dei social

"182 chilometri orari. Tanti, troppi, una velocità superiore al limite massimo consentito, specialmente in galleria, dove gli spazi sono più ridotti e la visibilità è affidata alle luci artificiali. Colpisce inoltre che la foto sia stata scattata proprio dal posto di guida, distogliendo l’attenzione dalla strada di chi in quel momento si trovava al volante. Immaginiamo che Ribery, forse in viaggio verso Monaco di Baviera, non vedesse l’ora di abbracciare al più presto i propri cari. Ma questo non giustifica chi, nella società di oggi, nell’era della comunicazione cotta e mangiata via social, rappresenta un esempio importante per i più giovani. Peccato, perchè FR7 si è sempre distinto per le iniziative a favore dei ragazzi e ha sempre sfruttato la sua immagine per mandare messaggi positivi. Grinta, cuore, classe e testa: questo è Franck Ribery. Siamo sicuri che si sia trattato solo di uno scivolone. Ma uno come lui non se lo può permettere".