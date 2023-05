L’uomo in più di Italiano, ecco chi potrebbe essere l’X Factor della Fiorentina

La Fiorentina di Italiano avrà bisogno di tutti in questo finale di annata, ma qualcuno in particolare dovrà rendere

Repubblica nella sua analisi sulla Fiorentina , sottolinea l'importanza in particolare di un singolo. Che è Sofyan Amrabat. Senza di lui il centrocampo ha faticato, soprattutto difensivamente parlando. Ma anche in fase di impostazione. Senza di lui, dati alla mano si fatica. E con un Castrovilli che da mediano deve ancora trovare la sua dimensione. E un Mandragora con il fiatone l'ex Verona sarà determinante. Viste le sue capacità in mediana.