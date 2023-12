L’uomo del destino: Firenze sogna con le magie di Beltran

"Non sarà un dolore al collo del piede a fermare un “Vichingo”. Firenze domani sera in campo contro il Torino aspetta Lucas Beltran al centro dell’attacco. L’argentino si è sbloccato, in campionato ha trovato la via del gol per 3 volte nelle ultime 3 gare consecutive in cui è stato utilizzato e ora non vuole fermarsi. Al centro sportivo si allena con il resto dei compagni, sogna di ripetersi al Franchi con i granata e stringerà i denti, se necessario. A Monza è stato costretto a uscire all’intervallo, con i viola già in vantaggio grazie al suo gol, perché aveva rimediato «due pestoni ad entrambi i piedi» come aveva spiegato Vincenzo Italiano al termine dell’incontro. Ora però l’allenatore lo vuole nuovamente in forma per continuare la marcia nelle zone alte della classifica. Il giocatore ha dato la propria disponibilità e, tranne colpi di scena adesso non previsti, sarà il prescelto per guidare l’attacco.