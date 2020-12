L’Unesco: “Franchi simbolo della storia. Commisso vuole troppo”

Gunny Harboe, presidente dell’Icomos (consiglio scientifico dell’Unesco), si è unito al coro delle prestigiose voci che hanno commentato il presente e futuro dell’Artemio Franchi. Le parole riportate dal Corriere Fiorentino chiariscono la sua posizione senza tuttavia allietare gli animi pro-restyling:

Non diciamo che i cambiamenti non siano possibili, ma siamo contrari alla demolizione. Il Franchi è una proprietà pubblica, un simbolo della storia dell’architettura. Forse ci sono soluzioni alternative, per intervenire e rinnovare. O forse i nuovi proprietari vogliono troppo da quello che puoi ottenere da quello stadio.