L’Under 16 della Fiorentina riparte da Barzagli: nel 2008 sfiorò Firenze

Da giocatore, la maglia viola, l’ha solo sfiorata in un paio di circostanze, senza però riuscire mai a vestirla. Da tifoso invece lui, scandiccese nato a Fiesole, l’ha adorata quando assieme al padre e al fratello andava a tifarla in curva. Adesso Andrea Barzagli, quella casacca che ha rincorso per tutta la carriera, potrà finalmente vestirla a partire dal 1° luglio, ovvero quando la Fiorentina lo nominerà nuovo allenatore della sua Under-16. Un matrimonio, quello tra l’ex centrale della Nazionale (con cui ha vinto il Mondiale) e della Juventus, voluto con forza dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, che in Barzagli vede il prototipo dell’allenatore da crescere in casa, una persona dai saldi principi nonché un tecnico in erba con idee all’avanguardia.