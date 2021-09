Luna park Fiorentina: con Italiano è tornata la voglia di divertirsi

La nuova Fiorentina di Italiano rischia e gioca con sfacciataggine. E siamo solo all'inizio...

La nuova primavera viola nasce da una mentalità diversa, da un gioco vero e da un gruppo coeso e compatto. La Fiorentina stupisce, perché - scrive La Nazione - sei punti in tre partite non se li sarebbe immaginati nessuno. La squadra di Italiano rischia, gioca sul filo del rasoio con sfacciataggine e incoscienza, vince a Bergamo prendendosi dei rischi e nonostante la tensione è da luna park: si gioca, si vince e ci si diverte. In questo momento - si legge - non si può chiedere di meglio. Servirà solo da affinare l'intesa, oliare quel meccanismo che potrebbe davvero avvicinare la Fiorentina alle vecchie sette sorelle.