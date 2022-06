L’umore dei tifosi oscilla: la sensazione sulla campagna abbonamenti

Pochi giorni ancora e i tifosi avranno l'occasione di esprimere il proprio umore direttamente, in base all'operato della società in fase di costruzione della rosa

Intanto, nel giro di un paio di settimane (in ogni caso prima del ritiro) sarà presentata la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Solo la Fiorentina e il Napoli, tra le prime 8, non l'hanno ancora fatto, e c’è la sensazione che la si voglia accompagnare ai primi colpi in entrata per ricreare un po’ d’entusiasmo ed incentivare i tifosi ad abbonarsi. A Moena, infine, ci sarà il primo contatto diretto con i tifosi.