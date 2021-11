L’ultimo regalo di Vlahovic: portare la Fiorentina in Europa

Il serbo sarà professionista fino in fondo

Le ultime settimane sono state a dir poco infuocate a Firenze per quel che riguarda il caso Vlahovic. Preso atto che, ormai, il destino del serbo è lontano da Firenze, c'è un ultimo regalo che Dusan vuole fare alla piazza Viola. Provare a riportare Firenze in Europa. Il classe 2000, dal canto suo, non si è mai tirato indietro dall'annuncio del presidente Commisso sul mancato rinnovo. È vero, scrive il Corriere dello Sport, non ha calciato il rigore col Cagliari, ma si è rifatto subito dopo con la punizione-capolavoro. Dei sei gol segnati dalla Fiorentina negli ultimi 4 match, 4 portano la sua firma: una risposta inconfutabile. E di contro, la società non gli ha mai voltato le spalle rispettando, comunque la volontà del ragazzo. E adesso la Fiorentina vuole provare l'assalto alle zone altissime della classifica.