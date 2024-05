L’ultimo impegno prima di Atene. Con il Cagliari partita giusta per dare ritmo

L’ultimo impegno prima di Atene. Due punti separano la Fiorentina dalla certezza matematica di poter disputare, per la terza stagione di fila, una competizione europea. Questa sera a Cagliari la squadra di Vincenzo Italiano proverà a chiudere i conti per poi potersi concentrare in maniera esclusiva alla finale contro l’Olympiacos di settimana prossima. Il tecnico ha convocato tutti e nella giornata di ieri, dalla mattina al primo pomeriggio, è andato in scena il media day al Viola Park. I giocatori che hanno parlato ai giornalisti, l’allenamento da poter visionare, la conferenza stampa di Italiano e di Milenkovic. Occhi che sognano e che brillano al pensiero di poter conquistare un trofeo che manca in assoluto da 23 anni e che a livello europeo non arriva dal 1961.

Gli ultras non saranno però presenti a Cagliari, visto il poco tempo dato ai tifosi per potersi organizzare per una trasferta impegnativa dal momento che l’ufficialità di questa gara è arrivata soltanto lunedì. Quella coi rossoblù, sarà l’ultima gara nella quale poter fare una rotazione calcolata. Dare ritmo a chi ne ha bisogno e riposo a chi non ha le due gare ravvicinate nelle gambe. Pensare ad Atene, certo, ma sulla scia di quanto fatto dall’Atalanta che prima della finale di Europa League, ha vinto a Lecce per ottenere la qualificazione matematica alla prossima Champions. La finale col West Ham per certi versi è archiviata ma certo non dimenticata da parte sia del tecnico che di quei giocatori presenti a Praga. Lo riporta la Repubblica.