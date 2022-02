L’ultima possibilità: Amrabat, adesso o mai più

Il match di domani sarà decisivo per il futuro di Amrabat. Da partente a titolare, dovrà dimostrare di essere utile a questa Fiorentina

Venezia, 18 ottobre 2021, la Fiorentina cade al "Penzo" e il più deludente è proprio Amrabat che dopo un giallo e 60' minuti di gioco, viene richiamato in panchina. Sono passati 4 mesi e la storia non è cambiata. L'ex Verona ha totalizzato appena 72' minuti nelle 15 partite successive, simbolo di un giocatore ormai ai margini. Ecco però, che si mette di mezzo il caso. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Bentancur fa saltare il suo passaggio al Tottenham e l'improvvisa cessione di Pulgar lo rendono il vice di Torreira. Neanche il tempo di dirlo e l'uruguaiano si fa espellere contro la Lazio. Italiano ci ha abituati a grandi soprese, ma questa volta la presenza di Amrabat non è mai stata così sicura. Qualcuno sostiene che tutti meritano un'ultima possibilità, adesso toccherà a lui riuscire a coglierla in modo adeguato, con la consapevolezza che il suo futuro dipenderà dal match di domani.