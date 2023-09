L’ultima idea di Italiano, CorSport: “Beltran trequartista con Nico Gonzalez”

Una Fiorentina a due punte, ma non solo. Il Corriere dello Sport introduce un ipotesi davvero particolare, con Beltran protagonista. Italiano potrebbe trovare la soluzione nel proporre l’argentino trequartista, altro concetto che il tecnico sta valutando. Si perde qualcosa a centrocampo per avere più forza offensiva. Del resto, contro il Lecce, nell’azione del gol di Duncan, Beltran ha fatto una cosa da trequartista inventando il filtrante per Arthur che ha poi servito l’assist al ghanese. E anche con l’Atalanta la rete decisiva di Kouame è nata da un’iniziativa dell’argentino (con due nerazzurri saltati) distante dall’area avversaria. L’ex River si muove, arretra, gira, dribbla: che succederebbe se, partendo dieci metri dietro, si infilasse poi negli spazi creati da Nzola e andasse al tiro? Su questo ragiona Italiano, che sa bene di potersi anche affidare ad un doppio trequartista (diciamo il famoso albero di Natale, il 4-3-2-1): Beltran, appunto, e Nico Gonzalez, uno che nella Fiorentina ormai può fare tutto (ma non domani a Udine, visto lo stop imposto dal problema al costato accusato a Genk) .