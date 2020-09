Lukaku elogia Chiesa: “Sì, lo stimo. Ecco i miei giovani italiani preferiti”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku risponde ad una domanda sui giovani italiani che lo hanno colpito:

“Barella sarà un giocatore molto importante, per la Nazionale e per l’Inter. E’ un ragazzo cresciuto molto negli ultimi sei mesi ed è impressionante con la palla e anche a livello fisico, di mentalità. Anche Esposito può essere un calciatore importante, ma deve giocare di più. Con la mentalità che ha e con più minuti in campo potrà dare molto. Stimo anche Kean. E Chiesa.”

IL FRANCHI IN PERICOLO? LO STUDIO CHE METTE IN ALLARME