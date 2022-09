Luka, stai attento: Vlahovic e Kouamè i tuoi peggiori fantasmi

Jovic, la concorrenza incombe. Sia a Firenze che in Serbia, il suo posto in squadra è davvero messo in discussione

Luka Jovic non sta attraversando un bel periodo, sia per quanto riguarda la Fiorentina e sia con la propria Nazionale. Il suo fisico non sembra rendere al meglio e ciò limita fortemente le possibilità di giocata da parte dell'ex Real Madrid. Detto ciò, come riportato dalla Nazione, Jovic deve stare molto attento, perché la concorrenza è ovunque. A Firenze, Kouamè scalpita per un posto fisso da titolare e in Serbia, Vlahovic e Mitrovic si sono presi l'attacco. Insomma, Jovic deve battere un colpo se vuole reagire e dimostrare quanto vale.