L’Udinese, un’insidia ma non solo. Per Italiano può essere anche un’opportunità

Il Tirreno fa il punto sulla sfida contro l'Udinese. La partita contro i bianconeri infatti nasconde delle insidie per Vincenzo Italiano, ma non solo. Per il tecnico gigliato è anche un opportunità per Basilea. Infatti aldilà dell'ottavo posto da conquistare, che potrebbe valere molto. Ma questo dipenderà dal caso Juventus. Però Italiano potrà gestire le energie di alcuni suoi giocatori, e provare alcune nuove soluzioni tattiche.