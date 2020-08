L’Udinese guarda in casa Fiorentina per rinforzarsi. Il club friulano aspetta una risposta dai viola per quanto riguarda il prestito di Riccardo Sottil. La Fiorentina è disposta a privarsene, ma a patto di ritrovarlo a Firenze alla fine della stagione. Bianconeri che puntano anche Dusan Vlahovic, ma il Verona è decisamente più avanti [LEGGI QUI]. Lo scrive La Nazione.

