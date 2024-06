Lucca più di Retegui, Pinamonti non convince. Icardi? Fuori portata

Tanti i nomi sul tavolo. O se preferite, sul taccuino di Daniele Pradè. Ma il ds viola, che ha le idee ben chiare, non ha fretta e, soprattutto, non vuole sbagliare. La mossa sul centravanti è la chiave per consegnare a Palladino una squadra ambiziosa. Al netto dell’ipotetica presenza di un ’mister X’ (dall’estero), proviamo a riassumere alcune situazioni che al momento vedono la Fiorentina quanto meno interessata. Non è un mistero che Mateo Reteguisia stato sondato, ma il club viola non è intenzionato ad andare oltre un ragionevole prezzo di mercato. Si possono superare i 20 milioni, inserendo alcuni bonus, ma arrivare a 30 è considerato troppo. Ecco perché al momento le azioni sono stazionarie. Più abbordabile potrebbe essere la scelta di Lorenzo Lucca (l’Udinese lo ha riscattato dal Pisa, allungando il contratto) che non supera i 15 milioni di valutazione. Un giocatore tutto da scoprire ad alto livello, ma che potrebbe nel tempo costruirsi una carriera importante. Ma sarebbe comunque una mossa ad oggi rischiosa. Non una scommessa vera e propria, però i dubbi ci sono.