L’ottobre rosso di Commisso: dal caso Montella-Ribery allo strappo con Vlahovic

In casa Fiorentina si arriva a ottobre e... tira una brutta aria: dal recente caos Vlahovic agli anni passati, i problemi non sono mancati

Proprio come l'autunno annuncia la fine dell’estate, anche in casa viola il meteo tra ottobre e novembre vira quasi sempre al brutto. Il Corriere Fiorentino ripercorre gli ultimi braccio di ferro, a partire dal caso Vlahovic, che sono scoppiati proprio in questo periodo nei tre anni della presidenza Commisso. La società - scrive il quotidiano - adesso si trova a far fronte al rifiuto del serbo dopo un'estate fatta di voci sul suo rinnovo che Italiano aveva spazzato via grazie al gioco, ma anche nelle scorse stagioni i problemi non erano mancati.