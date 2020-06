Lotti: “Stiamo lavorando per trovare una soluzione per il Franchi. Ottimista che ACF…”

Luca Lotti, ex ministro dello sport oggi Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha parlato del prossimo Dl Semplificazione. Queste le sue dichiarazioni riportate da La Nazione: “La burocrazia è un problema nel nostro paese: in Parlamento stiamo lavorando per trovare una soluzione per lo stadio Flaminio e per il Franchi. Sono convinto e ottimista che la Fiorentina possa presentare il proprio progetto. Una legge sugli stadi c’è già e porta casualmente anche il mio nome insieme al sindaco Nardella, ma non possiamo paragonare questa vicenda con quella di San Siro”.