Lorenzo Chiesa: “Tifo Fiorentina, ma ora sogno l’esordio con la Sampdoria”

Lorenzo Chiesa, fratello minore di Federico, ha lasciato la Fiorentina in estate per accasarsi alla Sampdoria. Il classe 2004 si racconta oggi al Secolo XIX: "Sono nato e cresciuto a Firenze, ma papà è di Mignanego, ho i nonni liguri e venivamo spesso a trovarli. Ho visto i gol segnati con la Samp da mio padre, vedermi in blucerchiato è un'emozione e un orgoglio enorme per lui e per me. Questa è una grande opportunità e spero di esordire in A con questi colori e restare qui a lungo".