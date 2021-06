L’ora di Italiano: a lui è affidata la ripartenza viola

Oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità di Italiano alla Fiorentina

Vincenzo Italiano sta per diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico ha passato la giornata di ieri a sbrigare le ultime pratiche per liberarsi dalla clausola da un milione di euro che lo legava allo Spezia e definire così il suo passaggio alla Fiorentina dove firmerà un biennale con opzione sul terzo anno a poco più di un milione e alcuni bonus che potrebbero accrescere il suo stipendio.

Spetterà a Italiano - scrive Repubblica Firenze - guidare i viola nella ripartenza. Dal punto di vista tecnico e delle ambizioni. L’arrivo di Nicolas Gonzalez, l’acquisto più costoso della storia della Fiorentina, è un segnale inequivocabile in questo senso. I viola sono chiamati a voltare pagina attraverso un progetto, un gioco. Una identità. Quella di Italiano, appunto. Un assetto offensivo ( 4- 3- 3 o 4-2-3-1) e la fame di un allenatore che dovrà dimostrare di essere in grado di far fronte alle pressioni di una piazza che di tutto ha bisogno tranne che di un altro anno di transizione. I tifosi vogliono immedesimarsi in un progetto. Spingere la propria squadra verso una ritrovata ambizione e magari farlo proprio tramite un calcio divertente.