L’ora di Castrovilli, il rientro in campo si avvicina: ecco quando

Finalmente, Gaetano Castrovilli è pronto per tornare in campo. La Fiorentina, con cautela, testa le condizioni del giocatore

La Nazione si sofferma anche sul rientro in campo di Gaetano Castrovilli che dopo il lungo infortunio è alla ricerca della condizione migliore. Possibile la sua presenza nel match di mercoledì contro il Bastia, prima prova ufficiale per testare le condizioni del giocatore viola. Lui sta bene e sta lavorando con costanza, ma ovviamente servirà cautela per non rischiare spiacevoli ricadute.