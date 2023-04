L’opinione: “Una Fiorentina da sogno anche in Europa. Domina in Polonia”

Su Repubblica, Giuseppe Calabrese tesse le lodi della Fiorentina. Il viaggio in Polonia è stato un trionfo. Ormai la semifinale se la può togliere solo la Fiorentina stessa. Troppo superiore la s1uadra di Italiano, il Lech è stato volenteroso , ma non ha potuto domare la squadra di Italiano. I 4 gol sono fantastici, per come sono stati costruiti. Italiano ha rivitalizzato un gruppo che sembrava senza identità, e da dopo il mondiale, si legge, la Fiorentina ha ritrovato la gioia di giocare bene. LOa Fiorentina piò davvero arrivare in due finali, e dire la sua in campionato. La tifoseria si deve godere una squadra che ci crede. La Fiorentina gioca il miglior calcio in Italia forse, e la stagione non è finita.