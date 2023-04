L’opinione: “L’Inter è avvisata, questa Fiorentina ha fame ed è convinta”

La Fiorentina non partirà certamente con i favori del pronostico in finale, ma l'Inter deve fare attenzione

Giuseppe Calabrese sulla pagine della Repubblica analizza la finale di Coppa Italia appena conquistata. Sono passati 20 anni dalla vittoria dell'ultimo trofeo a Firenze. Nel mezzo la finale col Napoli, da dimenticare. Italiano ha scritto la storia, ha dato alla squadra qualcosa in cui credere. Oltre a questo Calabrese sottolinea l'aspetto economico. Con un premio della Coppa Italia di 4.5 milioni per il vincitore, e l'accesso alla Supercoppa. Con un montepremi di 20 milioni in totale. E anche la possibilità di fare un passo avanti europeo. Poi c'è anche la Conference, ma per ora la firma del quotidiano suggerisce di pensare a questa grande serata, e avverte l'Inter: