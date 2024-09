L’opinione: “La Fiorentina è un’insalata con degli ingredienti casuali”

"Altro che Gravina, la riforma del calciomercato l’ha fatta Pradè. Mentre il presidente della Federcalcio è in missione per convincere i capoccioni del calcio mondiale a ridurre almeno di qualche giorno l’interminabile durata del suk, auguri a lui, il dirigente della Fiorentina ha mostrato che si può puntare in alto: non un mese e mezzo di mercato, non un mese, quasi tutto in 24 ore. In mezza giornata il buon Pradè ha chiuso più trattative che nelle settimane precedenti. E la Uefa muta. Vedremo quali saranno gli effetti di questo finale, sperando che non sia come quando ti presenti al ristorante cinque minuti prima che chiuda la cucina e il titolare, comprensivo ma fermo, arrangia una soluzione: «Possiamo farle un’insalata » . Insalata che nel caso della Fiorentina è mista, molto mista, un fuori rosa, un separato in casa (Bove mi piace, però), un ripescato. Gli ingredienti in sé paiono molto casuali ma hai visto mai? Magari messi insieme producono un gusto nuovo e piacevole, speriamo, oppure ne esce un mappazzone.