L’opinione: “Kokogol vince sempre, anche se non gioca. Non rinuncerà ai soldi”

Il giornalista Stefano Cecchi, su La Nazione, fornisce il suo punto di vista sulla situazione di Aleksandre Kokorin. Comunque vada - si legge - per lui sarà un successo. O che se ne vada in cambio di una buonuscita milionaria, per Aleksandr Kokorin la scelta di venire a Firenze sarà stata comunque un successo clamoroso. Nel mondo distorto del calcio di oggi, le storie come la sua sono edificanti. Raccontano non solo di come i soldi spesso vengano sperperati, ma anche che se il talento non è accompagnato da una disciplina, il rischio di perdersi è dietro l’angolo.