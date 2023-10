Lopez ha le chiavi della partita: regia e duello con il leader del Cukaricki

Tocca al centrocampista francese, che questa sera si confronta con Docic: non è Doncic, la stella della pallacanestro, ma è comunque la stella polare della sua squadra

La Nazione scende nello specifico della partita di stasera tra Fiorentina e Cukaricki e si concentra sulla posizione di Maxime Lopez, centrocampista francese arrivato nell'ultimo giorno di mercato dal Sassuolo. In questo momento è la riserva di Arthur, ma stasera avrà lui le redini della squadra in regia. Inoltre sarà protagonista di un duello contro Marko Docic, punto di riferimento dei serbi: centrocampista classe 1993, mancino educato che batte i calci piazzati. Da questo, in larga parte, dipenderanno le sorti dello scontro.