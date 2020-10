L’On. Orlando: “Ricordo il 1982 e lo scudetto sfiorato, ma domani tiferò Spezia”

Il 1969 è l’anno dell’ultimo scudetto della Fiorentina e della nascita dell’Onorevole Andrea Orlando, che ha confessato a La Nazione le sue sensazioni in vista della partita di domani. “Ricordo benissimo Antognoni, Bertoni, Vierchowod, De Sisti e lo scudetto sforato nel 1982″, dice il politico spezzino, il cui nonno era tifoso viola. Ma al cuor non si comanda, e così il suo sostegno sarà per la squadra di Italiano. “Sono andato poco allo stadio ma ho seguito molto anche lo Spezia, vivendo momenti difficili ma anche bellissimi come quello dello scorso campionato”.

