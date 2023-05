L’Olimpico resta stregato, ma ora c’è una rivincita da prendersi a Praga

Avanti decisa

Come sottolinea il Corriere Fiorentino oggi in edicola, è molto importante guardare avanti nonostante l'amarezza. Ieri contava solo la voglia di vincere, che forse la squadra ha messo in campo più dell'Inter e la qualità dei singoli, forse quello che ha davvero fatto la differenza. Anche perché il giorno della rivincita è già segnato in rosso: 7 giugno a Praga, per lasciarsi ogni cosa alle spalle. In campo non può che respirarsi amarezza e lacrime, ma gli applausi finali rimarcano il patto con la squadra: non si può mollare ora.