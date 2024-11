L’occasione fa l’uomo ladro: la Fiorentina e Firenze sognano il primo posto

Sognare è lecito e ci mancherebbe che i tifosi non possano pensare alla sfida di questo pomeriggio al Franchi contro il Verona (ore 15) come l’occasione più grande per vivere qualche ora in testa alla classifica e gustarsi poi, con calma, lo scontro al vertice tra Inter e Napoli di stasera. La Fiorentina non è arrivata per caso in zona Champions. Ha rimediato ai propri difetti, ha corretto la sua andatura e trovato l’equilibrio tattico sul quale innestare la filosofia di gioco del suo allenatore. L’occasione di questo pomeriggio è quasi unica. Battere il Verona per concludere due mesi eccezionali in campionato, dove i viola non perdono dal 15 settembre in casa dell’Atalanta (tra l’altro unico ko in Serie A finora) che ha gli stessi punti di Kean e compagni. Quel che rassicura è la mentalità raggiunta grazie anche all’inserimento di alcuni elementi di assoluto valore e con esperienza acquisita nel tempo. De Gea e Gosens su tutti, due nuovi leader di una squadra che non si accontenta mai. Che archiviata una gara pensa subito alla prossima, che sa come gestire il flusso emozionale del momento d’oro e modellare anche quello di flessione. Lo riporta La Repubblica