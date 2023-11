L’occasione di Beltran vale per tutti: ok sbagliare, ma non così

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Italiano. Un fiume in piena, il mister, passato dopo la gara col Milan dalla carota al bastone. Un modo per mettere una volta per tutte davanti alle loro responsabilità i suoi attaccanti. Ciò non significa che da parte sua smetterà di insistere. Anzi. Se possibile, nei prossimi giorni, metterà negli allenamenti ancor più determinazione. Il problema però è che vorrebbe vedere lo stesso atteggiamento dai suoi giocatori e, in particolare, dai suoi centravanti. Inutile girarci tanto attorno: sono loro, ora come ora, il problema principale della Fiorentina: quattro gol in due da inizio stagione, di cui uno soltanto (in 13 giornate) in campionato. Ma non è (solo) questione di numeri. E l’occasione mancata a San Siro da Beltran è forse l’esempio migliore per capire di cosa stiamo parlando. Perché un gol si può anche sbagliare ma, per Italiano, non è accettabile andare su quel pallone con quella sufficienza senza riuscire nemmeno a calciare in porta. «Fame»: è quella la parola che il tecnico viola ripete come un ossesso ormai dall’anno scorso. Quella rabbia agonistica che ogni centravanti dovrebbe avere non solo per segnare ma anche per farsi rispettare in area di rigore. E invece, sia l’ex River che l’ex Spezia, son diventati troppo facili da marcare: mai un duello vinto, mai uno spunto, mai un pallone difeso a dovere. E così oggi, Nzola è solo quinto tra i viola per tiri totali (12) mentre Beltran (5 conclusioni in serie A) ha fatto peggio di ben 12 compagni tra cui due difensori come Quarta (8) e Parisi (9).