Lo voleva Italiano al Bologna, Castrovilli va a Roma: tifosi laziali scettici

Gaetano Castrovilli riparte dalla Lazio di Baroni. Dopo l'addio a zero dalla Fiorentina , il centrocampista cerca un rilancio della sua carriere a Roma dove firmerà un contratto annuale più opzione per il secondo a 2 milioni. Il Corriere dello Sport si sofferma sulle reazioni a questo acquisto.

Infatti, il tifo laziale è in piena contestazione con Lotito e l'acquisto di Castrovilli non sembra aver migliorato la situazione, anzi. I punti interrogativi sulla sua condizione fisica hanno alimentato lo scetticismo dell'ambiente albiceleste. Baroni stravedere per il giocatore, tanto che la Lazio ha fatto di tutto per superare la concorrenza del Bologna di Vincenzo Italiano.