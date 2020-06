Lo United vicino alla formula giusta per Chiesa: Commisso può vacillare

Chiesa e Commisso stanno gestendo insieme il pallone che rappresenta il futuro del talento viola, pronti a spedirlo nella direzione più opportuna. Lo assicura La Nazione, che ribadisce il valore di 60 milioni attribuito al numero 25 e riconosce nel Manchester United la sola squadra che si è fatta avanti parlando unicamente di soldi, come piace al patron gigliato. L’offerta non raggiunge ancora la cifra richiesta, ma è vicina, tra i 50 e i 60 milioni, e con un piccolo sforzo la Fiorentina potrebbe davvero vacillare. Sempre che i Red Devils non riescano a piazzare un colpo ancor più altisonante…