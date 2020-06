Dall’Inghilterra: United su Chiesa, ma non come prima scelta. Il preferito? Costa il doppio…

Il Daily Mail afferma che il costo di Federico Chiesa, che si aggira sui 60/65 milioni di euro, è fuori dalla portata delle big italiane dopo la crisi indotta dalla pandemia, e allora la via può essere spianata per il Manchester United, pronto a sborsare 53 milioni di sterline, la cifra corrispondente alla richiesta in euro. Ma, sempre secondo gli inglesi, il figlio d’arte numero 25 non sarebbe in cima alla lista delle preferenze dei Red Devils: Jadon Sancho, funambolo del Borussia Dortmund che sta sfornando gol e assist a volontà, sarebbe il sogno proibito, che però verrebbe a costare ben 110 milioni di sterline. Chiesa, quindi, sarebbe la soluzione di ripiego…