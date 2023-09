Lo stop, le lacrime e il cambio: così si è rotto Mina. Attesa per il verdetto

La Nazione ricostruisce quanto è successo a Mina nella gara contro il Cile. E’ il 22’ di Cile-Colombia e Yerry Mina, il centrale colombiano viola, dopo uno scatto si ferma di colpo, toccandosi la gamba sinistra. Gioco fermo e intervento dei sanitari, con l’ex Everton che mestamente lascia il campo con la golf car. Tutto lascia supporre che si tratti di un ennesimo infortunio muscolare che toglie nuovamente di mezzo il difensore, al settimo infortunio del genere nello spazio di pochi anni. Che si tratti di un contrattempo di poco conto lo si intuisce a fine gara, quando Mina esce zoppicando. Nessuno si sbilancia, anche perché per infortuni del genere bisogna aspettare almeno 24 ore per fare gli esami, considerato l’ematoma che solitamente si forma nella zona interessata impedisce un esame approfondito. Il giocatore, quindi, rientrerà in Italia al più presto e saranno i medici viola a dare il responso. Si teme, però uno stop (da quantificare) che non si preannuncia breve. Ogni ipotesi dunque non ha certezze, date dagli esami. Di fatto questo allontana il debutto in viola di Mina che sembrava anche destinato a un utilizzo almeno parziale già domenica. Inoltre, l’ormai certa assenza solleva un problema non secondario: il reparto dei centrali si assottiglia e gli effettivi diventano tre, incrementati dai giovani Comuzzo e Dalle Mura.