Lo staff di Italiano sorride: aumento del 30% per gli artefici del miracolo

È stato un rinnovo molto soddisfacente, quello firmato da Vincenzo Italiano per la Fiorentina. Non solo per se stesso, ma anche per i suoi collaboratori, ai quali la Fiorentina ha alzato lo stipendio del 30%. E così, oltre agli storici Blokar e Riela (preparatore atletico e analista tattico) che "sopravvivono" dai precedenti staff, tutti gli uomini che hanno contribuito al miracolo Italiano sono stati gratificati. Il Corriere Fiorentino li passa in rassegna.