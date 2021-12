Lo show della Fiorentina e di Vlahovic fa crollare la Salernitana

Una vero e proprio show quello della Fiorentina contro la Salernitana dell'ex Ribery. Vlahovic continua ad incantare Firenze e i fiorentini

La Fiorentina non si ferma più. Con la vittoria di ieri i viola si aggiudicano il 5° posto in classifica, staccando la Juventus e travolge per 4-0 la Salernitana del grande ex Ribery. E' il terzo successo consecutivo dei ragazzi si Vincenzo Italiano e il 5° di fila al Franchi, che sembra tornato ad essere il vero fortino viola come un tempo. Come scrive il Corriere dello Sport, ad aprire le danze ci pensa Jack Bonaventura, che dopo una respinta della difesa granata, con il suo destro dal limite batte Belec. A sigillare il risultato ci ha pensato il solito Dusan Vlahovic, con una prestazione cristallina. Doppietta per il serbo ed infine il gol dell'appena entrato Maleh.