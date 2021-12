Oltre Vlahovic c’è di più: il volo viola continua, zona Champions non lontana

Terza vittoria di fila: la squadra di Italiano stacca la Juve

Fiorentina-Salernitana, il commento de La Gazzetta dello Sport: "Ormai è chiaro: c’è un’ottava sorella nel calcio italiano di vertice. La Fiorentina centra la sua terza vittoria consecutiva superando per 4-0 la Salernitana e sale solitaria al quinto posto in classica. Con la zona Champions che non è poi così lontana, conti alla mano. Il progetto tecnico di Vincenzo Italiano ha base solide. E non è solo figlio delle magie di Dusan Vlahovic, è arricchita dalla qualità di Nico Gonzalez e dal momento speciale di Bonaventura.