Lo scambio Biraghi-Dalbert non decolla, ma Montella è convinto di rigenerare il brasiliano. E l’Inter…

L’Inter lavora forte sul fronte Biraghi nonostante l’idea dello scambio con Dalbert (SCHEDA)non riesca a decollare (LEGGI QUI), anche se come scrive Tuttosport, Montella è convinto di poter riportare il giocatore ai livelli del Nizza. Il brasiliano però preferirebbe restare in nerazzurro o tornare in Francia, dove avrebbe offerte più allettanti.

Al netto dell’idea di concatenare le due operazioni, Marotta a Biraghi ci pensa, per tre motivi: il primo è legato alla necessità di trovare un giocatore difensivamente più propenso alla copertura di Dalbert, il secondo è legato alla lista UEFA. L’Inter, considerando che è un prodotto del settore giovanile, libererebbe uno slot dai 25. Terzo, ma non ultimo, la voglia di italianizzazione della rosa da parte di Conte.