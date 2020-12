Lo psicologo Prandelli e l’operazione tranquillità, più spazio alle seconde linee

Secondo La Nazione, la strada verso la guarigione della Fiorentina passa inevitabilmente dalla condizione mentale dei giocatori. In questo momento, secondo l’analisi del quotidiano, è necessario lasciare tutto il resto in secondo piano e lavorare a livello psicologico. La ricerca di un bel gioco, i rapporti interni, le gerarchie, tutti aspetti secondari se la mente è imprigionata da qualcosa. Trovare quel “qualcosa” adesso è compito dello psicologo Prandelli. In quest’ottica il tecnico potrebbe ricorrere all’utilizzo di giocatori che sentono meno la pressione dando, almeno per il momento, una minore importanza all’aspetto tecnico-tattico. Fra questi spiccano ad esempio Bonaventura e Duncan che potrebbero così rivelarsi un traino importante per il gruppo. Anche fra i difensori ci sono elementi sicuramente meno logori a livello psicologico e quindi pronti a tuffarsi nella mischia con meno pressioni. E’ il caso di Igor, come di Barreca, ma anche lo stesso Quarta. Prandelli, insomma, potrebbe vederli titolari già nelle prossime partite, quelle che valgono un passo decisivo verso la salvezza. Prandelli è pronto a varare l’operazione tranquillità.

