Sconcerti: “La città stia vicina alla squadra, la salvezza è un obiettivo troppo importante”

Mario Sconcerti chiede vicinanza alla Fiorentina: occorre remare tutti dalla stessa parte ed accantonare per il momento le critiche. A Tmw Radio dice:

La squadra è l’espressione di Firenze: se la Fiorentina va in B, ci va pure la città. Cerchiamo di evitare questo epilogo, ci mancherebbe. L’obiettivo adesso è fare 40 punti il primo possibile, anche se non sarà semplice, visto che questo è un gruppo che non è abituato a lottare per certi traguardi. E forse è proprio questo il problema: servirebbe qualche gregario in più, invece si sentono tutti capitani…